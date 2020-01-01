Боевики обстреляли позиции Объединенных сил, ранен один военный

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В штабе ООС отметили, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов; возле Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.