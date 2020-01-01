Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За прошедшие сутки, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Читайте такжеВ Генштабе раскрыли потери ВСУ на Донбассе за 2019 годОтмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК».

Четыре обстрела позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР».

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее УНИАН сообщал, как украинские военные записали трогательное поздравление с Новым годом.