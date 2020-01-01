Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Читайте такжеВ Генштабе раскрыли потери ВСУ на Донбассе за 2019 годОтмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК».
Четыре обстрела позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР».
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Ранее УНИАН сообщал, как украинские военные записали трогательное поздравление с Новым годом.