цей матеріал доступний українською

Сутки на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня

09:47, 01 января 2020
Война
58 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Читайте такжеВ Генштабе раскрыли потери ВСУ на Донбассе за 2019 годОтмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК».

Четыре обстрела позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР».

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее УНИАН сообщал, как украинские военные записали трогательное поздравление с Новым годом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война