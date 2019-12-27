Оккупанты сегодня трижды ударили по позициям сил ООС

Враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом спикер Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

Читайте такжеУкраина готовится оставить ОРДЛО без воды, если "ДНР" не погасит долги

"Сразу с полуночи по направлению от населенного пункта Гольмовской оккупанты открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших воинов в районе населенного пункта Гладосовое. Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия", - отметил он.

С 06.45, по словам Гуцуляка, враг начал обстрел из этих же образцов оружия от населенного пункта Нижнее Лозовое по оборонцам Луганского.

"В течение 20 минут, применяя стрелковое оружие, наши воины заставили оккупантов соблюдать режима тишины. После 11.20 противник применил стрелковое оружие по направлению от Старомихайловки по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Невельское", - добавил представитель Минобороны.

Он также отметил, что, по имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 17 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский боец.