Сегодня суд решит вопрос ареста захваченных ГРУшников
Сегодня суд изберет меру пресечения для двух задержанных 16 мая на Донбассе российских военных.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
"Сегодня Шевченковский суд изберет им меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве.
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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
Между тем в Кремле открестились от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет".