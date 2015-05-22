Сегодня суд решит вопрос ареста захваченных ГРУшников

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

"Сегодня Шевченковский суд изберет им меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве.

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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Между тем в Кремле открестились от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет".