Волонтеры собирают средства на тепловизоры дальнего действия, которые видят "бурятов" за 3 километра, а их танки - за 6

Как сообщается на странице группы в Facebook, волонтеры хотят оснастить тюнингованными тепловизорами Pulsar HD19s с дополнительным объективом из германиевых линз с фокусным расстоянием 100 миллиметров и повышенной светосилой.

Читайте такжеАрмии нужны глаза: 11 каналов будут бесплатно транслировать снятый волонтерами социальный роликТакие приборы, по словам волонтеров, позволяют в разы увеличить эффективность защиты украинских позиций и потери врага.

Стоимость прибора составляет 5500 долларов (2400 тепловизор, 3000 объектив, 100 поставка).