Волонтеры собирают средства на тепловизоры дальнего действия, которые видят "бурятов" за 3 километра, а их танки - за 6
15:51, 20 мая 2015Война
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Волонтеры группы "Вернись живым" объявили о сборе средств на тепловизоры, которые позволяют видеть врага на дальнем расстоянии.
Донецкий аэропорт ночью / Кадр из видео youtube
Как сообщается на странице группы в Facebook, волонтеры хотят оснастить тюнингованными тепловизорами Pulsar HD19s с дополнительным объективом из германиевых линз с фокусным расстоянием 100 миллиметров и повышенной светосилой.
Читайте такжеАрмии нужны глаза: 11 каналов будут бесплатно транслировать снятый волонтерами социальный роликТакие приборы, по словам волонтеров, позволяют в разы увеличить эффективность защиты украинских позиций и потери врага.
Стоимость прибора составляет 5500 долларов (2400 тепловизор, 3000 объектив, 100 поставка).
Это Горловка, она оккупирована сепаратистами. Из нее обстреляли «Смерчами» Краматорск. Сейчас в ней десятки российских т...Posted by Вернись живым on Wednesday, May 20, 2015
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