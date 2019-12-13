На Донбассе погиб 26-летний военный (фото)

У бойца осталась жена и дочка, которой еще нет года.

26-летний военный Андрей Дзюба погиб 11 декабря во время выполнения служебных обязанностей в зоне ООС. Читайте такжеНа пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина Мужчина служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, сообщает хмельницкое издание "Є". Координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар уточнила, что боец погиб около 22 часов вечера в среду. У Дзюбы осталась жена и дочка, которой еще нет года. Военный был родом из поселка Старая Синява Хмельницкой области. Как сообщал штаб ООС, за сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter