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На Донбассе погиб 26-летний военный (фото)

09:53, 13 декабря 2019
Война
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Боец погиб 11 декабря / фото Наталья Дзекар

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Мужчина служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, сообщает хмельницкое издание "Є".

Координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар уточнила, что боец погиб около 22 часов вечера в среду.

У Дзюбы осталась жена и дочка, которой еще нет года. Военный был родом из поселка Старая Синява Хмельницкой области.

Как сообщал штаб ООС, за сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

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Теги: #смерть#Донбасс