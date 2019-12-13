На Донбассе погиб 26-летний военный (фото)
09:53, 13 декабря 2019Война
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У бойца осталась жена и дочка, которой еще нет года.
Боец погиб 11 декабря / фото Наталья Дзекар
26-летний военный Андрей Дзюба погиб 11 декабря во время выполнения служебных обязанностей в зоне ООС.
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Мужчина служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, сообщает хмельницкое издание "Є".
Координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар уточнила, что боец погиб около 22 часов вечера в среду.
У Дзюбы осталась жена и дочка, которой еще нет года. Военный был родом из поселка Старая Синява Хмельницкой области.
Как сообщал штаб ООС, за сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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