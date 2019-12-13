Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня

Противник стрелял из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

В пятницу, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеНи о каком перемирии речь не идет: боевики отказываются от обмена пленнымиОб этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

«Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства относительно устойчивого прекращения огня согласно принятого итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

Обстрелы были зафиксированы возле Авдеевки, Павлополя, Широкиного, Южного, Крымского, Новолуганского.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки.

Ранее УНИАН сообщал, на Донбассе из-за боевых действий разрушено 50 тысяч домов граждан.