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Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня

07:26, 13 декабря 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНи о каком перемирии речь не идет: боевики отказываются от обмена пленнымиОб этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

«Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства относительно устойчивого прекращения огня согласно принятого итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

Обстрелы были зафиксированы возле Авдеевки, Павлополя, Широкиного, Южного, Крымского, Новолуганского.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки.

Ранее УНИАН сообщал, на Донбассе из-за боевых действий разрушено 50 тысяч домов граждан.

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Теги: #Донбасс#война#оккупанты