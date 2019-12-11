Ни о каком перемирии речь не идет: боевики отказываются от обмена пленными

По словам главаря "ДНР", "на сайте президента опубликован умышленно искаженный текст коммюнике саммита".

Главари террористических группировок оккупированной территории Донбасса заявили, что не соглашаются на обмен с Украиной, пока Офис президента не опубликует «правильный текст коммюнике» «нормандского саммита».

Об этом российским СМИ сообщил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин.

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По его словам, «на сайте президента опубликован умышленно искаженный текст коммюнике саммита».

«Украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В частности, поправки к Конституции. Именно на таких условиях была подписана «формула Штайнмайера».

Пушилин говорит, что «ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике».

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил на трех дополнительных участках в Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

Лидеры «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.