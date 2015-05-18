Силам АТО удалось отразить атаки боевиков в районе Троицкого и на приморском направлении - Тымчук

В районе Троицкого террористы на трех БМП-2 при поддержке АГС-17 атаковали позиции одного их опорных пунктов украинских войск.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"С помощью огня крупнокалиберных пулемётов боевики пытались воспрепятствовать выходу на огневые позиции украинских расчётов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для противодействия атакующей тактической группе боевиков. После открытия ответного огня бронегруппа террористов оперативно отошла за свой левый фланг", - говорится в сообщении.

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Также фиксируется активность бронегрупп российско-террористических войск между н.п. Марьинка и Шумы.

На приморском направлении, между н.п. Чермалик и Павлополь, зафиксировано боестолкновение между передовыми подразделениями украинских войск и пехотной группой террористов. Боевики пытались выбить украинских бойцов с занимаемой позиции. Ответным огнем из стрелкового вооружения нападение было отбито.

В районе н.п. Светлодарск, Крымское, Донецкое и Счастье фиксировались короткие перестрелки, обусловленные тактическим перемещением (перегруппировкой) противоборствующих сил и средств на переднем крае, а также действиями ДРГ и рейдирующих групп.