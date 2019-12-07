Пророссийские террористы передали Украине тело убитого полковника СБУ – депутат

Полковники СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря во время боевого столкновения с оккупантами в результате взрыва мины. В СБУ сообщали, что оккупанты отказываются отдавать тело Каплунова.

Оккупанты передали украинской стороне тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Дмитрия Каплунова.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии «Голос» Роман Костенко.

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«Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!», - написал он.

«Давайте похороним воина и разберёмся, почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: «Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника»», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ – Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно званий Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

В СБУ сообщали, что оккупанты отказываются отдавать тело Каплунова.