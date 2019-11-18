Боевики "ДНР" передали украинской стороне тело без органов - родные воина не узнали (видео)

На украинскую сторону тело без документов попало только через месяц после объявленной гибели, но не хватало не только документов.

Боевики "ДНР" передали украинским военным тело якобы Романа Беспалого, который был задержан вместе с другими бойцами 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого, когда водитель грузовика с важными документами ошибочно повернул в сторону врага и их всех – восемь человек – взяли в плен.

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Боевики сообщили, что, мол, боец - Роман Беспалый - покончил с собой, говорится в сюжете ТСН.

По словам начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, оккупанты не предоставили соответствующих документов и вещей. До сих пор тела пленников на украинскую сторону не передавали в черном пластике и без одежды.

Однако ни жена, ни отец не узнали Романа. "Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую", - сказала женщина. Жена отвергает версию самоубийства – Роман верил в Бога.

От полицейских стало известно: перед тем, как передать тело, умершего буквально выпотрошили - вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти.