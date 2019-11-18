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Боевики "ДНР" передали украинской стороне тело без органов - родные воина не узнали (видео)

09:26, 18 ноября 2019
Война
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Боевики "ДНР" передали украинским военным тело якобы Романа Беспалого, который был задержан вместе с другими бойцами 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого, когда водитель грузовика с важными документами ошибочно повернул в сторону врага и их всех – восемь человек – взяли в плен.

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Боевики сообщили, что, мол, боец - Роман Беспалый - покончил с собой, говорится в сюжете ТСН.

По словам начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, оккупанты не предоставили соответствующих документов и вещей. До сих пор тела пленников на украинскую сторону не передавали в черном пластике и без одежды. 

Однако ни жена, ни отец не узнали Романа. "Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую", - сказала женщина. Жена отвергает версию самоубийства – Роман верил в Бога. 

От полицейских стало известно: перед тем, как передать тело, умершего буквально выпотрошили - вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти.

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Теги: #смерть#Донбасс#военный