Порошенко наградил посмертно 220 бойцов АТО

Соответствующий указ глава государства подписал 15 мая, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Все награжденные погибли в результате боевых столкновений с боевиками в зоне проведения антитеррористической операции в течение осени 2014 года - весны 2015 года, в том числе в боях под Донецком, Авдеевкой, Дебальцево.

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Посмертно наградами отмечены 201 военный ВСУ, из них 36 человек – орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 164 человека – орденом «За мужество» ІІІ степени, 1 военнослужащий – орденом Даниила Галицкого. Еще 19 погибших, которые служили в органах и подразделениях МВД, получили орден «За мужество» ІІІ степени.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко наградил почти 3,5 тысячи участников АТО медалью «Защитнику Отечества».