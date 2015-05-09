Порошенко наградил почти 3,5 тысячи участников АТО медалью «Защитнику Отечества»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, медалью награжден 3181 военнослужащий Вооруженных сил Украины, 239 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и 44 сотрудника Службы безопасности Украины, которые получили ранения во время антитеррористической операции.

Читайте такжеМолодых призывников не будут направлять в зону АТО - Порошенко

Награжденные проявили личное мужество, самоотверженность, высокий профессионализм и верность военной присяге во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заявил, что Украина больше не будет праздновать День Победы по российскому сценарию.