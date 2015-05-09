Порошенко наградил почти 3,5 тысячи участников АТО медалью «Защитнику Отечества»
16:22, 09 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о награждении почти 3,5 тыс. участников АТО медалью «Защитнику Отечества».
Порошенко наградил тысячи участников АТО медалью «Защитнику Отечества» / @poroshenko
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, медалью награжден 3181 военнослужащий Вооруженных сил Украины, 239 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и 44 сотрудника Службы безопасности Украины, которые получили ранения во время антитеррористической операции.
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Награжденные проявили личное мужество, самоотверженность, высокий профессионализм и верность военной присяге во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, сказано в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заявил, что Украина больше не будет праздновать День Победы по российскому сценарию.
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