Боевики открыли минометный огонь по Авдеевке, ранен подросток
19:23, 14 мая 2015Война
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Боевики открыли минометный огонь по Авдеевке, в результате чего ранение получил подросток.
Боевики начали обстрел Авдеевки / Фото УНИАН
Об этом сообщил руководитель Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.
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"В 17.20 боевики открыли минометный огонь по Авдеевке. В результате прямых попаданий снарядов в район СШ №2 (ул. Королева 11) получил осколочные ранения мальчик 2002 года рождения. В настоящее время пострадавший направлен в городскую больницу Димитрова", - написал Вячеслав Аброськин.
Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.
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