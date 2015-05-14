Боевики открыли минометный огонь по Авдеевке, ранен подросток

Об этом сообщил руководитель Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.

Читайте такжеИз-за обстрелов боевиков временно закрыт блокпост "Марьинка"

"В 17.20 боевики открыли минометный огонь по Авдеевке. В результате прямых попаданий снарядов в район СШ №2 (ул. Королева 11) получил осколочные ранения мальчик 2002 года рождения. В настоящее время пострадавший направлен в городскую больницу Димитрова", - написал Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.