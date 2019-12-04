Украинца Якименко бьют и "травят" в российской колонии - Денисова

По словам обмудсмена, Якименко бьют по почкам и заставляют раздеваться догола на морозе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать проведению обследования и оказанию медицинской помощи незаконно осужденному в РФ украинцу Владимиру Якименко, который содержится в колонии в Саратовской области.

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Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко ... У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от болей в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования", - подчеркнула она.

По данным омбудсмена, работники колонии применяют к Якименко физическое насилие: наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться догола, после чего проводят длительный досмотр личных вещей.

Также Денисова сообщила о фактах предвзятого отношения к украинцу из-за его гражданства.

"Кроме того, наш согражданин не обеспечен одеждой установленного образца, соответствующей сезону и климатическим условиям. В частности, ему было выдана обувь, которая не подходят по размеру, что привело к травмам ног. В то же время, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в передаче посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин", - добавила она.

Денисова обратилась к Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки принять меры по проведению полного медицинского обследования и по результатам оказать соответствующую медицинскую помощь.

Также омбудсмен призвала советника-посланника, временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покатило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующей консульско-правовой помощью.

Уроженец Херсона Владимир Якименко - волонтер и активист “Автомайдана". Российские силовики задержали его 11 июня 2017 года, когда он пересекал админграницу с оккупированным Крымом.

Мужчину обвинили в транспортировке наркотиков. Подконтрольный Кремлю суд в Крыму дал ему пятнадцать с половиной лет колонии.