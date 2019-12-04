ООС: боевики 7 раз нарушили "тишину" запрещенным оружием
4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" российские оккупационные войска совершили 4 обстрелы: дважды вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" зафиксировано 3 вражеских обстрелов: вблизи Крымского – с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного – применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты предоставили гарантии неоткрытия огня в районе города Марьинка для восстановления электроснабжения в обесточенных домов.