ООС: боевики 7 раз нарушили "тишину" запрещенным оружием

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции.

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Читайте также"Уровень знаний – 3": прошедшего ГАП танкиста, Героя Украины Межевикина признали неквалифицированным

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" российские оккупационные войска совершили 4 обстрелы: дважды вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" зафиксировано 3 вражеских обстрелов: вблизи Крымского – с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного – применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты предоставили гарантии неоткрытия огня в районе города Марьинка для восстановления электроснабжения в обесточенных домов.