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ООС: в течение суток в результате обстрелов ранены 6 военнослужащих

19:09, 20 ноября 2019
Война
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Боевики обстреливали восточную и северную позиции / Штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от Березового - из орудий БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, возле Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил недалеко от Гладосово.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Теги: #боевики#ВСУ#обстрелы#ООС