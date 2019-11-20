ООС: в течение суток в результате обстрелов ранены 6 военнослужащих

В частности, боевики совершили три обстрела из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантами ранены шесть украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Читайте такжеЗеленский наградил посмертно командира 128-й отдельной бригады ВСУ Коростелева

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, российские оккупационные войска осуществили два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от Березового - из орудий БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, возле Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил недалеко от Гладосово.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.