ОБСЕ зафиксировала десятки танков "ДНР" возле линии соприкосновения

Об этом говорится в отчете организации за 8 мая, пишет Радио Свобода.

«Беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал три танка на территории, контролируемой правительством, и 30 танков на контролируемой «ДНР» территории, все в или вокруг деревень, близких к линии соприкосновения. 13 из этих танков были замечены в или вокруг контролируемом «ДНР» Солнцево (57 км на юг от Донецка)», – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки боевики около 30 раз обстреляли позиции сил АТО - ЛысенкоВсего наблюдатели зафиксировали движение или присутствие на контролируемых группировкой «ДНР» территориях 31 танк, 100 миллиметровую противотанковую пушку и две системы залпового огня «Град» и на контролируемых правительством территориях девять танков.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвода тяжелого вооружения от линии разграничения. Договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.