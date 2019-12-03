цей матеріал доступний українською

Под Донецком перевернулся бронеавтомобиль ОБСЕ (фото)

14:59, 03 декабря 2019
Война
294 0
Информации о пострадавших нет / фото УНИАН

Об этом сообщается в Telegram-канале Wargonzo.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной аварии, очевидно, стали погодные условия. Всю ночь в населенном пункте шел сильный снегопад.

Telegram/WarGonzo

Как сообщал УНИАН, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак считает, что ситуация со следующими участками разведения сил и средств на Донбассе прояснится после встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ОБСЕ#война на Донбассе