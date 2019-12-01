Более 100 боевиков: в штабе ООС назвали потери оккупантов на Донбассе за ноябрь

41 террорист был ликвидирован.

Потери российских оккупационных войск на Донбассе в ноябре составили 107 человек.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте также"Киборге" из поселка Опытное: под Донецким аэропортом трагически погибла знаменитая "баба Маша"

«По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 – санитарные потери врага», - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС, потерь среди украинских бойцов не было.