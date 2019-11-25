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Появились свежие фото заброшенных могил боевиков "ДНР"

17:03, 25 ноября 2019
Война
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Могилы террористов "ДНР" / t.me/a_shtirlitz

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Судя по состоянию могил и по фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен. Об этом в своем Telegram-канале пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", – написал он.

Ранее наемники на Донбассе "засветили" снаряд российского производства, который они воткнули в могильный холм ликвидированного террориста.

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Теги: #Донбасс#ДНР#могила