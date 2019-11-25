Появились свежие фото заброшенных могил боевиков "ДНР"

Одно фото могил террористов сделано в 2015 году, другое - в 2019.

На кладбище под Славянском Донецкой области нашли захоронения безымянных террористов "ДНР".

Читайте такжеВ оккупированном Донецке установили бюст российского боевика "Мамая"

Судя по состоянию могил и по фото, за все эти годы их так никто и не навещал и не предпринимал попытки установить, кто там похоронен. Об этом в своем Telegram-канале пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск... Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", – написал он.

Ранее наемники на Донбассе "засветили" снаряд российского производства, который они воткнули в могильный холм ликвидированного террориста.