За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших нет

За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены четверо украинских военных, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения", - сказал Мотузяник.