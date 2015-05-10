За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших нет
12:55, 10 мая 2015Война
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Пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО рассказал о потерях украинской армии.
За сутки потерь среди украинских военных нет / Фото: Facebook батальона "Донбасс"
За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены четверо украинских военных, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения", - сказал Мотузяник.
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