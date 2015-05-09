На заброшенном заводе в Донецкой области нашли арсенал оружия
Правоохранительные органы изъяли арсенал оружия на одном из заброшенных заводов Донецкой области, личность владельца оружия сейчас устанавливается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Наши правоохранители в Донецкой области нашли подпольный арсенал в подвале заброшенного стекольного завода им. Кирова, было изъято два гранатомета РПГ-18, 20 гранат, противотанковая мина и взрывчатка. Личность владельца оружия сейчас устанавливается», - сказал Лысенко.
Кроме того, по его словам, благодаря совместной операции пограничников и Службы безопасности Украины в Донецкой области задержан гражданин нашей страны, который сотрудничал с незаконными вооруженными бандформированиями как корректировщик огня по позициям Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.
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Также спикер АТО сообщил, что в Днепропетровской области контрразведка разоблачила вражеского агента, который собирал информацию для российских спецслужб. Его завербовали в апреле прошлого года в Москве.
«Во время обысков у задержанного были изъяты компьютерная техника и средства связи, с помощью которых он передавал информацию и поддерживал связь со своими кураторами», - подчеркнул Лысенко.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что киевлянин нашел 14 гранат и более 800 патронов в одном из парков на проспекте Победы.