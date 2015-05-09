На заброшенном заводе в Донецкой области нашли арсенал оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Наши правоохранители в Донецкой области нашли подпольный арсенал в подвале заброшенного стекольного завода им. Кирова, было изъято два гранатомета РПГ-18, 20 гранат, противотанковая мина и взрывчатка. Личность владельца оружия сейчас устанавливается», - сказал Лысенко.

Кроме того, по его словам, благодаря совместной операции пограничников и Службы безопасности Украины в Донецкой области задержан гражданин нашей страны, который сотрудничал с незаконными вооруженными бандформированиями как корректировщик огня по позициям Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.

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Также спикер АТО сообщил, что в Днепропетровской области контрразведка разоблачила вражеского агента, который собирал информацию для российских спецслужб. Его завербовали в апреле прошлого года в Москве.

«Во время обысков у задержанного были изъяты компьютерная техника и средства связи, с помощью которых он передавал информацию и поддерживал связь со своими кураторами», - подчеркнул Лысенко.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что киевлянин нашел 14 гранат и более 800 патронов в одном из парков на проспекте Победы.