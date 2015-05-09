Молодых призывников не будут направлять в зону АТО - Порошенко

Молодых призывников не будут направлять в зону проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время участия в церемонии принесения военной присяги новобранцами отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Национальном музее истории Великой Отечественной войны.

"Чтобы сдержать волнение родителей, еще раз подчеркиваю, что по моему приказу молодые призывники не направляются в зону проведения АТО", - сказал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что его “мечта как президента Украины - чтобы наши воины приобретали опыт и мастерство в местах постоянной дислокации, на полигонах, в учебных условиях, приближенных к боевым, но не на настоящей войне”.