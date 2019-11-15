ООС: боевики 15 раз обстреливали военных из пушек БМП, один боец погиб

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции.

14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов: дважды возле Каменки – с автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловки – с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Широкиного и Гнутового – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: у Желобка – из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского и Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Майорского – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Орехового – с минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Как сообщал УНИАН, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения в Петровском должен начаться 21 ноября, а завершиться 6 декабря.