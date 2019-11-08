Запланированное на сегодня разведение сил сорвала вражеская сторона - ООС

Сообщение о готовности к разведению сегодня от вражеской стороны не поступило.

Запланированное на сегодня разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского сорвала вражеская сторона.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Накануне украинская сторона через МИД информировала ОБСЕ о готовности к разведению.

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Сегодня в 12.00 украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения № 3, которое было зафиксировано 30 октября. Этот факт отображен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 октября, напомнили в ООС.

"Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не поступило. Таким образом, противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

"Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября в 12.00 по киевскому времени", - сказал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, попытка разведения сил возле Петровского, назначенная еще на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск - 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.

Сегодня командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовы сегодня в 12.00 начать разведение сил и средств в районе Петровского, но от российских оккупантов подтверждения об их готовности к отводу пока нет.