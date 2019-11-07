Боевики выдвинули свою дату разведения сил в Петровском

Террористы говорят, что передали соответствующее сообщение миссии ОБСЕ.

Дата разведения сил и средств в Петровском разная по информации штаба ООС и террористических группировок «Л/ДНР».

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Украинская сторона заявила о подготовке к разведению сил в 12.00 часов 8 ноября при условии соблюдения 7-дневного «режима тишины».

В то же время в «Л/ДНР» говорят о другой дате – 9 ноября. Кроме того, террористы пишут, что передали соответствующее сообщение в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.