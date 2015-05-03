Боевики обстреливают позиции сил АТО в Широкино из гаубиц и минометов: есть раненые

В зоне АТО боевики в девятый раз в течение 3 мая начали обстрел украинских позиций в н.п. Широкино из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщили в Facebook "Оборона Мариуполя".

"В 18.15 противник начал девятый за сегодняшний день обстрел украинских позиций в н.п. Широкино. Обстрел ведется из 152 миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Как следствие жители восточной окраины Мариуполя слышат мощную канонаду", - говорится в сообщении, передает Украинская правда.

В 18.15 противник начал девятый по сегодняшний день обстрел украинских позиций в н.п. Широкино. Обстрел ведется из 152 м... Posted by Оборона Мариуполя on 3 Май 2015 г.

В свою очередь в батальоне "Донбасс" сообщили, что обстрел позиций "Донбасса" и ВСУ начался сразу после отъезда миссии ОБСЕ.

"Кроме уже тяжелых минометов, которые стали привычными, противник использовал стрелковое вооружение, автоматические гранатометы, работали снайперы. В ответ был открыт огонь подразделениями "Донбасса", ВСУ, Нацгвардии", - сообщили в батальоне.

Читайте такжеВ результате обстрела Широкино погиб боец батальона "Донбасс", еще один - ранен

При этом, согласно сообщению, один из бойцов "Донбасса" с позывным "Унтер" ранен из АГС.

"Боец эвакуирован в тыл. Оказывается медицинская помощь", - сообщили в батальоне.

После отъезда миссии ОБСЕ в Широкино начался обстрел с позиций российских оккупантов по позициям батальона Донбасс и ВСУ... Posted by Батальон специального назначения НГУ "Донбасс" on 3 мая 2015 г.

В батальоне "Азов" отметили, что террористы интенсивно обстреливают позиции украинских военных в Широкино из гаубиц, 120-ти мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и САУ.

"Боевики осуществляли попытки прорыва на позиции, которые охраняют бойцы полка "Азов" и батальона "Донбасс". Атаки украинские военные отбивают. Бои продолжаются. Город Мариуполь и его жители в безопасности, - подчеркнули в "Азове".