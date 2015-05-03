Боевики обстреливают позиции сил АТО в Широкино из гаубиц и минометов: есть раненые
В батальоне "Донбасс" сообщили, что обстрел начался сразу после отъезда миссии ОБСЕ.
В зоне АТО боевики в девятый раз в течение 3 мая начали обстрел украинских позиций в н.п. Широкино из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщили в Facebook "Оборона Мариуполя".
"В 18.15 противник начал девятый за сегодняшний день обстрел украинских позиций в н.п. Широкино. Обстрел ведется из 152 миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Как следствие жители восточной окраины Мариуполя слышат мощную канонаду", - говорится в сообщении, передает Украинская правда.
В 18.15 противник начал девятый по сегодняшний день обстрел украинских позиций в н.п. Широкино. Обстрел ведется из 152 м...Posted by Оборона Мариуполя on 3 Май 2015 г.
В свою очередь в батальоне "Донбасс" сообщили, что обстрел позиций "Донбасса" и ВСУ начался сразу после отъезда миссии ОБСЕ.
"Кроме уже тяжелых минометов, которые стали привычными, противник использовал стрелковое вооружение, автоматические гранатометы, работали снайперы. В ответ был открыт огонь подразделениями "Донбасса", ВСУ, Нацгвардии", - сообщили в батальоне.
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При этом, согласно сообщению, один из бойцов "Донбасса" с позывным "Унтер" ранен из АГС.
"Боец эвакуирован в тыл. Оказывается медицинская помощь", - сообщили в батальоне.
После отъезда миссии ОБСЕ в Широкино начался обстрел с позиций российских оккупантов по позициям батальона Донбасс и ВСУ...Posted by Батальон специального назначения НГУ "Донбасс" on 3 мая 2015 г.
В батальоне "Азов" отметили, что террористы интенсивно обстреливают позиции украинских военных в Широкино из гаубиц, 120-ти мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и САУ.
"Боевики осуществляли попытки прорыва на позиции, которые охраняют бойцы полка "Азов" и батальона "Донбасс". Атаки украинские военные отбивают. Бои продолжаются. Город Мариуполь и его жители в безопасности, - подчеркнули в "Азове".
В ШИРОКИНЕ ИДЕТ БІЙСтаном на 19.30 в окрестностях Мариуполя слышны взрывы и звуки работы тяжелой артиллерии. Террористы интенс...Posted by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница on 3 мая 2015 г.