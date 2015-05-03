В результате обстрела Широкино погиб боец батальона "Донбасс", еще один - ранен
В Широкино в результате обстрела боевиков погиб боец батальона "Донбасс", еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба батальона на странице в Facebook.
"Последние двое суток в Широкино идет практически непрекращающийся бой. Российские оккупанты используют тяжелые 120-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы, стрелковое оружие, работают снайпера. Бойцы батальона "Донбасс" дают жесткий отпор противнику", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что боец Иван Сотник, житель города Луцка, получив ранения, умер во время операции.
Кроме этого, согласно сообщению, также ранен другой боец батальона с позывным "Тор". Ему оказана медицинская помощь, извлечен осколок, состояние хорошее.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, с 18.00 до полуночи 2 мая ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной, российско-террористические войска 28 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали украинских военных из стрелкового оружия, автоматических гранатометов, "Градов", минометов калибра 120 миллиметров, а также артиллерии калибра 122 миллиметра.
Последние двое суток в Широкино идет практически непрекращающийся бой. Российские оккупанты используют тяжелые 120-милли...Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 2 Май 2015 г.