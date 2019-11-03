Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе: один военный ранен
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Отмечается, что противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Из них 5 обстрелов позиций ОС боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": недалеко от Новолуганского, вблизи Хутора Вольного, в районе Золотого (за пределами участка разведения) и дважды возле Луганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел украинских позиции вблизи Водяного.