Боевики на Донбассе 15 раз обстреляли украинских военных, двое раненых

С начала этих суток пророссийские боевики огневой активности не проявляли.

Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 2 ноября, 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов были ранены два военнослужащих Объединенных сил.

В частности, боевики осуществили обстрелы вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковки, Водяного, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Вильного, Луганского, Шумов, Зайцевого.

"С начала этих суток (3 ноября - ред.) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в ООС.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.