Миссия ОБСЕ заметила похоронные микроавтобусы на украинско-российской границе

Одно транспортное средство имело российские номерные знаки, а другое - украинские.

В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (РФ), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что заметили пересечение украинско-российской границы двумя похоронными микроавтобусами.

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Как говорится в обнародованном сегодня недельном отчете миссии, за отчетный период наблюдатели в двух разных случаях заметили похоронные транспортные средства.

25 октября в 11.28 миссия заметила, как границу из РФ в Украину пересек микроавтобус Volkswagen с украинскими номерными знаками и надписью на русском языке "Похоронные услуги". В салоне микроавтобуса были замечены два человека. Наблюдатели не имели возможности увидеть, перевозило ли это транспортное средство гроб.

В тот же день в 14.12 миссия зафиксировала микроавтобус Mercedes Sprinter с российскими номерными знаками и надписью сбоку на русском языке "Похоронные услуги". Это транспортное средство пересекло границу из РФ в Украину и в салоне были замечены два человека. В этом случае миссия также не смогла увидеть, перевозил ли этот микроавтобус гроб.