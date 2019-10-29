Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

В штабе ООС считают, что оккупанты пытаются помешать представителям международных организаций выявить вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск обстреляла беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в сообщении.

В штабе ООС заметили, что оккупанты регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам СММ и противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. "Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, и других нарушениях. При этом противник пытается обвинить в своих действиях украинскую сторону", - заявили в ООС.