Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики произвели обстрел из СПГ и крупнокалиберных пулеметов недалеко от Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции ОС: дважды возле Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; недалеко от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы; возле Травневого - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 октября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов не было.