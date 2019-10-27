В день визита Зеленского на Донбасс боевики обстреляли позиции ОС более 20 раз

Неподалеку Золотого-4, в пределах участка разведения сил, враг бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

За прошедшие сутки, 26 октября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4, в пределах участка разведения сил, враг бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 26 октября, Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, потому что выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвода войск.