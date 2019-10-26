"Все хотят мира. Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о визите в Золотое (фоторепортаж)
Президент Украины Владимир Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.
Об этом он написал в Facebook.
“Провел двое суток в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению”, – говорит Зеленский.
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Президент отметил, что от местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.
“Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые беседы оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимания. Но одними только разговорами войны не закончить”, – пишет он.
Зеленский отметил, что нужно искать пути и работать для завершения войны.
“Мне важно было услышать украинцев, которые ждут мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой”, – подчеркивает он.
Напомним, что президент Владимир Зеленский второй день находится в населенном пункте Золотое Луганской области, где общается с местными жителями и военными по вопросу разведения войск.
При этом Зеленский официально назначил нового главу Луганской ОГА.
Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 26 октября, Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.
В штабе ООС сообщили, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил нелегально. Их пребывания в зоне ООС собираются расследовать.
Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружение на расстояние 1 километр от линии разграничения.
Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.
7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.
В Офисе президента отметили, что разведение сил вблизи Золотого Луганской области невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому сейчас этот процесс отложен.
15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.