На выходных боевики стреляли практически по всей линии соприкосновения - Информационное сопротивление

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук, в том числе обстрелы велись с применением «выведенного тяжелого вооружения» (120-миллиметровые минометы, тяжелая бронетехника, артиллерия калибра 122 мм и 152 мм).

В субботу, 25 апреля, террористы в течение дня вели обстрел опорного пункта сил АТО в районе Широкино. Под прикрытием минометного огня «работал» танк, также боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. После открытия украинскими войсками ответного огня по тактической группе террористов интенсивность обстрелов резко снизилась.

Читайте такжеЛуценко: Боевики начнут наступление с вероятностью в 80%

В районе населенного пункта Пески две группы боевиков предприняли очередную попытку продвинуться в сторону позиций украинских войск. Атака происходила по отработанной схеме - одна группа пыталась интенсивным огнем подавить огневые точки сил АТО, вторая группа отправилась к позициям украинских войск. Однако как только огневая группа прикрытия (около 20 террористов с АГС-17, минометами и крупнокалиберными пулеметами) натолкнулась на подготовленную систему огневого противодействия, сразу же начала отходить. Соответственно, продвижение первой группы оказалось проблематичным и закончилось практически на исходном рубеже.

Также в этом районе террористы бросили в бой бронетехнику и применили 122-миллиметровую артиллерию и зенитные установки. Боевики пытались применять эти средства поражения комплексно, во взаимодействии, согласно правилам тактики применения сухопутных войск.

Кроме того, боевики упорно обстреливали тяжелым пехотным вооружением позиции украинских войск в районе Опытного, Авдеевки, Кировского, Счастья, Крымского, Сокольников, Мироновского, Майорского. На нескольких участках таким образом боевики прикрывали свои перегруппировки и препятствовали наблюдению с украинской стороны за их боевыми порядками.

В районе Авдеевки, Новотошковки, Гранитного наблюдаются попытки террористов вести наземную и воздушную разведку с помощью БПЛА и наземных ДРГ) в тактическом звене. Фиксируется рост численности наблюдательных пунктов боевиков на переднем крае, значительное количество групп корректировщиков артиллерийского огня. Зафиксировано появление в «прифронтовых районах» «ДНР» и «ЛНР» подразделений артиллерийской разведки регулярных российских войск (ранее группа ИС фиксировала эти подразделения в приграничных с Украиной районах РФ).

Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что вчера вечером боевики 23 раза обстреляли позиции украинских войск.