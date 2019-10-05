У Зеленского показали временный переход на мосту у Станицы Луганской (фото)

Отмечается, что на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку.

На мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют", - отмечается в сообщение.

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Отмечается, что на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

В пресс-службе напомнили, что за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

Как сообщал УНИАН, 27 июня завершился первый этапотвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.

30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошелиз района Станицы Луганской.

1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведения войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее в пресс-службе президента заявляли, что открыть восстановленный мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют до 27 ноября.