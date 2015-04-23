Посол США: военные РФ развернули дополнительные системы ПВО на востоке Украины

Об этом американский посол написал в "Твиттере". "Россия также наращивает свои силы вдоль границы с Украиной. С октября 2014 это самые высокие показатели присутствия российских сил на границе. Россия также передислоцировала элементы под Белгородом, напротив Харькова", - написал Джеффри Пайетт.

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Он отметил, что российские военные развернули дополнительные системы ПВО в восточной Украине и установили несколько из них ближе к линии фронта. "C августа это самая высокая концентрация российских систем ПВО на востоке Украины",-добавил посол.

Кроме этого американский дипломат написал, что российские и сепаратистские силы также имеют в своем распоряжении значительную концентрацию элементов командования и в контрольных пунктах в восточной Украине. По словам посла, объединенные силы России и сепаратистов оперируют значительным числом артиллерии и РСЗО в районах, входящих в зону перемирия в соответствии с минскими соглашениями. Посол США добавил, что объединенные силы России и боевиков проводят комплексные учения в восточной Украине. "Усложненный характер учений не оставляет сомнений в участии России", - добавил посол.

В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Мари Харф добавила, что тот факт, что учения боевиков становятся все более серьезными и комплексными, "не оставляет сомнений в том, что Россия принимает в них участие". "То, что в учениях задействованы российские беспилотные летательные аппараты - безошибочный признак присутствия России", - подчеркнула она.

Также Мари Харф отметила, что "после того как сохранялся относительно стабильный характер присутствия вдоль границы, Россия послала туда дополнительные подразделения".