Пайетт: США выделят 120 млн долларов для оснащения украинской армии
01:18, 02 марта 2015Политика
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США выделят 120 млн долларов для обучения военных ВСУ и покупки оснащения для Украины.
REUTERS
Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в эфире "Интера", пишет Dialog.ua.
Эти деньги пойдут на оснащение и обучение украинских бойцов, о поставках летального оружия пока что неизвестно.
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"Единственный вопрос, который еще обсуждается – должно ли это включать в себя оборонительное летальное оружие", - заявил Пайетт.
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