Пайетт: США выделят 120 млн долларов для оснащения украинской армии

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в эфире "Интера", пишет Dialog.ua.

Эти деньги пойдут на оснащение и обучение украинских бойцов, о поставках летального оружия пока что неизвестно.

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"Единственный вопрос, который еще обсуждается – должно ли это включать в себя оборонительное летальное оружие", - заявил Пайетт.