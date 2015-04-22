СБУ освободила из плена боевиков военного, который 3 месяца провел в подвале в Макеевке

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в соцсети Facebook.

«Сотрудникам Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции удалось освободить 24-летнего младшего сержанта Вооруженных Сил Украины Андрея Балу, который был в заложниках у террористов около 3-х месяцев», - написал он.

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Лубкивский отметил, что молодой командир взвода попал в заложники к незаконному вооруженному формированию "Басмачи" в конце января этого года. Уже после освобождения сержант рассказал, что вместе с ним находилось около двадцати украинских военных и местных жителей. Боевики удерживали их в подвале админздания в Макеевке. Украинский военный скоро вернется домой.

Ранее в СБУ сообщили, что из плена боевиков уже освободили более 2,5 тыс человек.