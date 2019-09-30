"Они не могут смириться": ветеран АТО рассказал о деятельности украинских партизан в ОРДЛО

По словам ветерана АТО, диверсии на оккупированных территориях иногда устраивают патриоты Украины.

На оккупированных территориях Донбасса действуют диверсионные группы патриотов Украины.

Об этом сообщил ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, рассказывая о недавней попытке подрыва моста в Луганске и пожаре на складе боеприпасов в Донецке, передает «Обозреватель».

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Гай отметил, что точные причины взрывов в ОРДЛО выяснить сложно, но на этих территориях действительно существует проукраинский движение.

По его словам, диверсии иногда устраивают патриоты Украины.

"Есть люди, которые не могут смириться с потерей дома. Которые понимают, что идет агрессия РФ. Которые готовы сопротивляться. Это нормально для страны, где идет война", – отметил волонтер.

"Недавно, когда приходил очередной гумконвой и пригоняли БК (боекомплект. – Ред.) с РФ, была попытка взорвать опоры моста, через который он шел. Не смогли взорвать – выдержала конструкция. Сейчас мы видим, что взорвали состав. То есть люди Донбасса понимают, что значит, когда приходит новый боекомплект из России. Это означает расширение войны, боевых действий. И есть такие партизанские отряды, которые реагируют", – рассказал Гай.

Ветеран АТО уточнил, что Вооруженные силы Украины не имеют отношения к этим диверсиям.

"Ну конечно нет. Вооруженные силы придерживаются Минских соглашений", – пояснил он.

По его мнению, подрывная деятельность на территории противника должна проводиться постоянно.

"Но у нас сейчас идут разговоры о "потеплении отношений". Я буквально два дня назад вернулся с Донбасса и собственными ушами слышал это "потепление". Там работают артиллерийские батареи по нашим позициям. Там откровенно просто стреляют. Причем это не единичные случаи, а массовые обстрелы", – подчеркнул Гай.