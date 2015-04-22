В штабе АТО заявляют, что российский генерал оклеветал украинских военных

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

«Пресс-центр штаба АТО сообщает, что заявление представителя Вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-полковника Александра Ленцова о том, что за сутки 18 апреля 2015 года в селе Широкино Волновахского района Донецкой области было зафиксировано 410 мин, которые якобы прилетели со стороны Вооруженных Сил Украины, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1» 19 апреля 2015 года, которое было широко «подхвачено» рядом других российских телеканалов. Кроме того, по данным пресс-центра, эта информация в искаженном виде была опубликована на интернет-ресурсе, который контролируется незаконным вооруженным формированием «ДНР», и впоследствии также была распространена некоторыми агентствами.

«На самом деле заявление генерал-полковника Александра Ленцова базируется на предвзятой информации из недостоверных источников в так называемой «ДНР» и не отражает ни реального положения дел, ни общей позиции СЦКК», - подчеркнули в пресс-центре.

Комментируя это заявление, руководитель украинской стороны в СЦКК генерал-майор Андрей Таран отметил: «Я с удивлением узнал о том, что мой российский коллега поторопился обнародовать непроверенную информацию, которая абсолютно не соответствует действительности и вводит в заблуждение многочисленную аудиторию. Я расстроен этим, поскольку эта информация не подтверждается не только Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, но и общей дежурной сменой СЦКК, в состав которой входят и представители Вооруженных сил России. Надеюсь, что в дальнейшем российская сторона будет оперировать только проверенной информацией, обнародование которой будет способствовать урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не усилит напряженность», - отметил Таран.