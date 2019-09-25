Боевики на Донбассе 17 раз обстреляли украинских военных, пострадали два бойца

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечернем сведении.

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Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 8 обстрелов: 4 раза - вблизи Марьинки из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды - неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку Опросного из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил: неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды - неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошкивского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем; в районе Зайцевого - из стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 24 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.