Захарченко отказался от демилитаризации Широкино

Об этом сообщают ресурсы сепаратистов.

Захарченко заявил, что демилитаризация Широкино предполагает отвод войск боевиками, тогда как украинские войска останутся на своих позициях.

15 апреля в пресс-центре АТО сообщили, что представители Украины, Российской Федерации и ОБСЕ обсудили предложение демилитаризации Широкино, подготовленное заместителем главы СММ ОБСЕ Александром Хугом.

Читайте такжеУкраинская сторона предложила наблюдателям ОБСЕ установить веб-камеры в Авдеевке 17 апреля в Минобороны сообщили, что во время трехсторонней рабочей встречи заместителю руководителя СММ ОБСЕ Александру Хугу были представлены основные положения предложений украинской части СЦКК по демилитаризации Широкино.

"Украинская сторона отметила, что готова обеспечить демилитаризацию зоны при условии соблюдения полного прекращения огня в течение определенного времени. Среди прочего, это даст возможность развернуть постоянно действующий пункт наблюдения" , - говорится в сообщении.

В тот же день добровольческий полк "Азов", занимающий позиции в Широкино, выступил с заявлением, где критиковалась идея демилитаризации.

"Отвод украинских войск и организация пункта по мониторингу прекращения огня в Широкино означает потерю этой украинской территории даже при условии присутствия там миссии ОБСЕ. А отдать Широкино - это добровольно открыть ворота до Мариуполя. Под угрозой окажутся почти полмиллиона его жителей. Государство рискует потерять важные стратегические объекты промышленности, расположенные в городе", - заявили в полку.