Количество нарушений перемирия на Донетчине увеличилось

В частности, за сутки 18 сентября было зафиксировано около 280 взрывов против 55 в течение предыдущих суток.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали за сутки увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 18 сентября, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в частности, больше взрывов (около 280), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов)", - говорится в отчете.

При этом сказано, что большинство нарушений режима прекращения огня, а также большую часть взрывов зафиксировано на южном направлении от Светлодарска (подконтрольный правительству Украины, 57 км на северо-восток от Донецка), в районах к западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также на запад и юго-запад от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км на северо-восток от Донецка).

"В Луганской области второй день подряд миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение отчетного периода", - говорится в сообщении.