За сутки боевики 4 раза обстреливали украинских военных из гранатометов

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил, обнародованном в Facebook.

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Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 2 обстрела позиций ОС: неподалеку Березового из направления Докучаевска – из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению к Ужовке – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций ОС: неподалеку Майского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского с направления Донецкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два – получили ранения.