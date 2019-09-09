Эффектное уничтожение блиндажа оккупантов ракетой попало на видео

По позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса

В сети появилось видео уничтожения силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге на Донбассе. Читайте такжеСутки на Донбассе: вот вражеских обстрелов пострадал один украинский военный Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Отмечается, что по позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса. «Оператор украинского ПТРК на Светлодарськой дуге уничтожает вражеский блиндаж», – говорится в сообщении.

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