Эффектное уничтожение блиндажа оккупантов ракетой попало на видео
08:39, 09 сентября 2019Война
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По позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса
Силы ООС нанесли удар по оккупантам / скриншот
В сети появилось видео уничтожения силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге на Донбассе.
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Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Отмечается, что по позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса.
«Оператор украинского ПТРК на Светлодарськой дуге уничтожает вражеский блиндаж», – говорится в сообщении.
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