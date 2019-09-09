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Эффектное уничтожение блиндажа оккупантов ракетой попало на видео

08:39, 09 сентября 2019
Война
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Силы ООС нанесли удар по оккупантам / скриншот

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Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Отмечается, что по позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса.

«Оператор украинского ПТРК на Светлодарськой дуге уничтожает вражеский блиндаж», – говорится в сообщении.

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Теги: #Светлодарская дуга