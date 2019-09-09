Сутки на Донбассе: от вражеских обстрелов пострадал один украинский военный

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

В течение минувших суток, 8 сентября, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил боевую травму.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 7 сентября военнослужащие Национальной гвардии задержали в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженныv формированиям РФ.