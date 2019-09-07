В СБУ озвучили количество украинцев, которых незаконно удерживают в ОРДЛО

За пять лет войны были освобождены более 3 тысяч человек.

В плену на временно оккупированных территориях незаконно удерживаются 227 граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В силовом ведомстве подчеркнули, что работа по освобождению продолжается.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживается 227 украинцев", - говорится в сообщении СБУ в фейсбуке.

Также отмечается, что с 2014 года до родных и близких из РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

Зато самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зентіник "ДНР" Владимир Цемах и обвинен в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о сбитии рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи.